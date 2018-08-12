В Корабельном районе после ливня у многоэтажного дома начал рушиться фундамент

В Корабельном районе Николаева после ливня у 5-этажного дома начал разрушаться фундамент.

Об этом «Преступности.НЕТ» сообщили жители дома.

По их словам, в пятом подъезде после сильных дождей часть фундамента просто вывалилась.

«Жители вызвали ЖКХ №22. Они приехали, посмотрели. Ответили, что это не их дело. Положили два бордюра, чтобы оградить яму, и больше никто не приезжал. Теперь жителям интересно, кто и когда должен делать ремонт. И зачем платить деньги за квартплату, если ничего не делают», – говорится в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, что жительница Николаева, которая проживает в квартире по улице Фалеевская, 9 А заявила, что дом находится в аварийном состоянии, а на ремонт здания деньги отказываются выделять.