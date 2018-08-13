В Авдеевке взбесившийся бык затоптал насмерть двух человек

В прифронтовой Авдеевке Донецкой области бешеный бык убил двух человек.

Об этом сообщает местный сайт avdeevka.city.

В минувшую пятницу хозяева нескольких коров не дождались своих животных с выпаса. Связаться по телефону с пастухом им не удалось, поэтому один из владельцев отправился на пастбище на его поиски.

На поле мужчина увидел разъяренного быка, который в порыве бешенства бросился на своего хозяина. В результате мужчина получил травмы не совместимые с жизнью, а животное убежало.

Позже полицейские обнаружили и тело пастуха, который тоже был затоптан взбесившимся быком.

Правоохранители Дружковского отделения полиции расценивают трагедию как несчастный случай. Позже они нашли быка и ликвидировали его.

Напомним, ранее в Николаевской домашний бык неожиданно напал на людей во дворе своего дома - хозяина и соседа. Хозяйка успела спрятаться в доме и вызвала помощь. Прибывшие на место полицейские сначала применили табельное боевое оружие, но тщетно. Обезвредить быка удалось лишь с помощью охотничьего ружья с картечью.