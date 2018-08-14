На Николаевщине после столкновения с грузовиком «ВАЗ» отлетел в дерево – пострадал водитель легковушки

В поселке Братское 10 августа после столкновения с «КамАЗ» автомобиль «ВАЗ» откинуло в дерево. В результате пострадал водитель легковушки.

Об этом сообщает отдел коммуникации Главного управления Нацполиции в Николаевской области.

«Примерно в 20:55 по улице Мира, напротив дома 124, произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автомобилей КамАЗ и ВАЗ-21011, который в дальнейшем выехал за пределы проезжей части и столкнулся с деревом», – говорится в сообщении.

Пострадавшего 35-летнего водителя легкового автомобиля с телесными повреждениями доставили в медицинское учреждение.

По данному факту начато уголовное производство по части 1 статьи 286 Уголовного кодекса Украины («Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами»). Санкция статьи предусматривает наказание от штрафа до ограничения свободы на срок до трех лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет или без такового.

Напомним, 13 августа, в результате столкновения «Daewoo Matiz» и «Chevrolet Aveo» в районе пересечения проспекта Богоявленского и улицы Волоградская пострадали трое детей и трое взрослых.