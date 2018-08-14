В итальянской Генуе обвалился автомобильный мост - упал пролет длиной около двести метров

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На севере Италии обрушился автомобильный мост. Во время обрушения на мосту находились автомобили, количество жертв исчисляется десятками.

Об этом сообщает «Reuters».

На место происшествия прибыли команды спасателей, медики и правоохранители. Экстренные службы пытаются эвакуировать застрявших людей. Предположительно, обрушение моста могло привести к падению нескольких автомобилей.

Движение по мосту временно остановлено. В результате обрушения у моста отсутствует пролет длиной около двухсот метров. Причины обрушения выясняются.

Напомним, на прошлой неделе неподалеку от аэропорта в итальянском городе Болонья взорвался грузовик с легковоспламеняющимся грузом. Огонь от взрыва перебросился на другие автомобили, в результате катастрофы погибли более 80 человек.

Роман Свиридов

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