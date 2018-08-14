В итальянской Генуе обвалился автомобильный мост - упал пролет длиной около двести метров

На севере Италии обрушился автомобильный мост. Во время обрушения на мосту находились автомобили, количество жертв исчисляется десятками.
Об этом сообщает «Reuters».
На место происшествия прибыли команды спасателей, медики и правоохранители. Экстренные службы пытаются эвакуировать застрявших людей. Предположительно, обрушение моста могло привести к падению нескольких автомобилей.
Движение по мосту временно остановлено. В результате обрушения у моста отсутствует пролет длиной около двухсот метров. Причины обрушения выясняются.
Disastro a #Genova. Crolla il ponte Autostradale. Stiamo cercando informazioni. pic.twitter.com/f2Z0c91JLZ— Sergio Battelli (@BattelliSergio) 14 августа 2018 г.
le impressionanti immagini del crollo del ponte a #genova#M5S #Lega @pdnetwork #Conte #DiMaio #Salvini pic.twitter.com/BIrbACdQfl— Tersite™ (@Tersite66) 14 августа 2018 г.
Напомним, на прошлой неделе неподалеку от аэропорта в итальянском городе Болонья взорвался грузовик с легковоспламеняющимся грузом. Огонь от взрыва перебросился на другие автомобили, в результате катастрофы погибли более 80 человек.