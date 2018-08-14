В Николаеве возле Центрального рынка автомобиль сбил женщину на пешеходном переходе – пострадавшую госпитализировали

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Вечером во вторник, 14 августа, на пересечении проспекта Центрального и улицы Рюмина легковой автомобиль сбил женщину-пешехода.

Об этом сообщает корреспондент «Преступности.НЕТ».

Водитель «Daewoo Lanos» ехал по проспекту Центральному со стороны улицы Пушкинская в сторону Центрального рынка. Женщина переходила дорогу по пешеходному переходу на зеленый сигнал светофора на улице Рюмина.

Пострадавшую с травмами неизвестной степени доставили в Больницу скорой медицинской помощи. На данный момент на месте происшествия работают сотрудники патрульной полиции, следственно-оперативная группа полиции.

Напомним, что в Николаеве водитель «BMW» чуть не сбил две семьи на «зебре» – он уже неоднократно привлекался за пьяную езду.

Виолетта Чех

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