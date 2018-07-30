В Николаеве водитель «BMW» чуть не сбил две семьи на «зебре» – он уже неоднократно привлекался за пьяную езду

В Николаеве пьяный мужчина за рулём «BMW» едва не сбил на пешеходном переходе семью.

Об этом на своей странице в Facebook сообщила Натали Пигур.

«Вчера мы с семьёй в 22:25 возвращались домой. Почти перешли через пешеходный пешеход по улице Адмиральская и Шнеерсона, как вдруг услышали визг тормозов и рёв мотора. «BMW» ВЕ 7776 АЕ на бешеной скорости повернула с Адмиральской и чуть не сбила нас. Слава богу все живы, а дальше дилемма: идти домой и забыть, как страшный сон, или ввязаться и возможно спасти чью-то жизнь! Машина резко остановилась, я трясущимися руками сфотографировала номер. Из машины выходит парень, явно в странном состоянии, и начинает кричать: «Катя», - говорится в сообщении.

После этого женщина вызвала полицию и, не подходя к водителю, осталась вместе с семьей ждать правоохранителей.

«Пока звонили и вызывали полицию, в 22:40 водитель «BMW» вновь вскочил в машину и на большой скорости с визгом тормозов, вылетев на «встречку», пересёк двойную сплошную, перелетев через «лежачего полицейского», на знак 40 км «улетел» в направлении Пушкинской по Адмиральской, в районе Соборной площади. Опять завизжали тормоза, а потом ещё раз где-то вдалеке. У водителя было изрядно побито лицо, - отмечает Наталья.

Прибывшая через 11 минут полиция остановилась возле Жилого комплекса «Адмирал, а «BMW» в этот момент вернулось и проехав мимо полиции, остановилось опять по Шнеерсона возле дома № 26.

«Когда полиция обратилась к нам, мы описали ситуацию, на что водитель «BMW» (похоже, хорошо зная, что говорить) начал всем рассказывать: «Я здесь стоял 40 минут, никуда не уезжал. За рулём была моя девушка. (Тогда какую «Катю» он звал?) Вы ничего не докажете. Я не был за рулём. Вы несёте бред. У меня был тяжёлый день. У меня и так проблем достаточно…(фразы дословно)». Как бы описывая все перспективы, что нас ждут в последствии: полиция в 22:46 начала составлять протокол, без нашего заявления тест на алкоголь взять нельзя», - говорится в сообщении.

Помимо этого, женщина уверяет, что позднее мужчина начал извиняться и предлагать полиции и пострадавшим договориться.

«Со слов полицейского, согласно нашим законам, мы ничего не можем сделать. Радаров для фиксации скорости у них нет, когда доходит дело до суда, судьи быстро закрывают подобные дела, находя все возможные лазейки и ничего изменить мы не можем. Так те же судьи, депутаты, «сильные Мира сего» и их дети, продолжают гонять безнаказанно по дорогам, убивать и калечить нас?! Мы будем дальше молчать? А если бы всё кончилось не так? И если бы мы пошли домой, этот пьяный «мажор» сбил кого-то через час? Или маму с коляской, которая переходила по этому переходу через 2 минуты после нас?» - возмутилась Наталья.

Также она отметила, что видевший это свидетель сообщил им, что водитель - «мажор» и они зря вызвали полицию. Однако на следующий день этот же мужчина заявил, что ничего видел.

В комментариях к записи супруг женщины уточнил, что тест на алкоголь провели после написания заявления. По его словам, водитель был в состоянии алкогольного опьянения, при этом он ранее уже был лишен прав за вождение в пьяном виде.

О похожем случае в этом же районе сообщил Роман Макаров в группе «Автобыдло Николаев».

«Сегодня вечером около 22:00 и позже около 22:45 чёрный «BMW» 5 серии, кузов F10 проехал без торможений по улице Адмиральской, скорость была примерно 80-100 км/ч, не могу сказать точно. Чуть не сбил меня и супругу, когда переходили по пешеходному переходу Соборная - Адмиральская. Автомобиль просто два раза «пролетел» как сумасшедший, представляя большую угрозу для людей. Перед лежачими «полицейскими» даже не притормаживал, зато сигналил всем, чтобы разошлись, и это в период, когда Адмиральскую пересекают десятки людей с детьми», - написал мужчина.

В комментарии «Преступности.НЕТ» в патрульной полиции Николаева сообщили, что на водителя «BMW» составили административный протокол по части 4 статьи 122 («Превышение установленных ограничений скорости движения, проезд на запрещающий сигнал регулирования дорожного движения и нарушение других правил дорожного движения») и части 2 статьи 130 («Управление транспортными средствами или судами лицами, находящимися в состоянии алкогольного, наркотического или другого опьянения или под воздействием лекарственных препаратов, снижающих их внимание и скорость реакции») Кодекса Украины об административных правонарушениях.

Также в пресс-службе отметили, что мужчина уже повторно в этом году привлекается за пьяную езду - тест на драгере показал 1,99 промилле, при норме 0,2. Сейчас в полиции устанавливают подробности произошедшего.

Ранее сообщалось, что в Николаеве патрульные остановили водителя «Таврии», нарушившего ПДД – мужчина оказался пьян.