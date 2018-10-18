На Южно-Украинской АЭС из-за неисправности системы автоматического регулирования турбины отключили третий энергоблок

Энергоблок № 3 Южно-Украинской АЭС 17 октября 2018 года в 22:41 отключили от энергосети из-за неисправности системы автоматического регулирования турбины.

Об этом сообщает пресс-служба «Энергоатома».

«Нарушений условий и пределов безопасной эксплуатации не зафиксировано. Согласно предварительной оценке по международной шкале INES событие классифицируется: „ниже шкалы/уровень 0“. Оборудование первого и второго энергоблоков ЮУАЭС работает в заданном режиме», — сообщают в пресс-службе.

По данным «Энергоатома», радиационная обстановка на ЮУАЭС соответствует нормам безопасности, а радиационный фон на промышленной площадке АЭС находится на уровне естественных фоновых значений.

Напомним, что ранее на ЮАЭС после текущего ремонта к энергосети подключили третий энергоблок.