Пьяный пассажир поезда «Николаев-Киев» заявил, что у него бомба – информация не подтвердилась, злоумышленника задержали

В четверг, 18 октября, пассажир поезда сообщением «Николаев-Киев» заявил начальнику поезда, что у него с собой взрывчатка.

Об этом «Преступности.НЕТ» сообщили очевидцы происшествия, а в отделе коммуникаций Главного управления Национальной полиции Украины в Николаевской области подтвердили эту информацию.

Как стало известно, в поезд зашел мужчина и заявил, что у него в рюкзаке взрывчатка. У молодого человека имелись признаки алкогольного опьянения. Транспорт останавливать сразу же не стали, а мужчину увели к начальнику поезда, после чего вывели на станцию Явкино и на данный момент допрашивают полицейские.

Хронология снизу вверх:

22:09 В отделе коммуникации полиции сообщили, что специалисты проверили вагоны поезда и локомотив, по результатам проверки опасных предметов обнаружено не было.

"Пассажир, который сообщил о взрывчатке, доставлен в Баштанский отдел полиции, его действия подпадают под признаки статьи 259 «Заведомо ложное сообщение о подготовке взрыва, поджога или иных действий, угрожающих гибелью людей или другими тяжкими последствиями», что наказывается штрафом от пятидесяти до ста необлагаемых минимумов доходов граждан или арестом на срок до шести месяцев, или ограничением свободы на срок до трех лет", - добавили в ведомстве.

21:23 На данный момент поезд не продолжает движение, эвакуированы около 800 пассажиров поезда.

21:00 В это время, на место происшествия выехала взрывотехниками служба из Николаева, сотрудники которой проверят достоверность заявления мужчины.

Напомним, в Николаеве местный житель 10 января принес в управление СБУ в Николаевской области коробку, которую он принял за бомбу.