В Китае из-за крушения грузового судна пропали без вести 11 человек, - спасатели ведут поиски

В воскресенье, 21 октября, в Китае в результате крушения грузового судна пропали без вести 11 членов экипажа.

Об этом сообщает передает China News Daily.

Как сообщается, затопление грузового судна, которое перевозило песок, произошло вблизи округа Хулдао. Во время аварии на борту судна находились 11 членов экипажа.

Спасатели нашли место затопления судна. На данный момент ведутся поисково-спасательные работы. Все члены экипажа пропали без вести.

Напомним, в воскресенье, 21 октября, на Тайване потерпел крушение поезд, следовавший из Шулинского района в Тайдун, в результате чего погибли минимум 17 человек.