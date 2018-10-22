В Киеве из окна больницы выбросилась роженица

В Киеве из окна роддома областной больницы выбросилась роженица, разбившись насмерть.
Об этом сообщают «Вартові Еспрессо».
Женщина 1986-го года рождения выпала из окна 5-го этажа и разбилась насмерть.
«Из окна 5-го этажа роддома в Киевской областной больнице, выбросилась роженица 1986 года рождения, разбившись насмерть», - говорится в сообщении.
Предварительная причина - послеродовая депрессия. В полиции инцидент пока не комментировали.
Напомним, в субботу, 20 октября в Днепре мужчина после своей свадьбы повесился в общежитии на Набережной Победы.