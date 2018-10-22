В Киеве из окна больницы выбросилась роженица

В Киеве из окна роддома областной больницы выбросилась роженица, разбившись насмерть.

Об этом сообщают «Вартові Еспрессо».

Женщина 1986-го года рождения выпала из окна 5-го этажа и разбилась насмерть.

«Из окна 5-го этажа роддома в Киевской областной больнице, выбросилась роженица 1986 года рождения, разбившись насмерть», - говорится в сообщении.

Предварительная причина - послеродовая депрессия. В полиции инцидент пока не комментировали.

Напомним, в субботу, 20 октября в Днепре мужчина после своей свадьбы повесился в общежитии на Набережной Победы.