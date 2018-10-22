В Киеве суд отправил под домашний арест водителя автобуса, перевозившего артистов «Дизель шоу»

Шевченковский районный суд Киева отправил под круглосуточный домашний арест водителя автобуса Михаила Манюка, в котором погибла актриса «Дизель шоу» Марина Поплавская.

Об этом сообщает УНН.

«Суд постановил: в удовлетворении ходатайства стороны обвинения в избрании меры пресечения в виде ареста отказать. Применить к подозреваемому Манюка Михаила Васильевича мера пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста. Положить на подозреваемого обязаны НЕ отлучаться с места жительства, являться по вызову следователей», - говорится в постановлении суда.

Также суд возложил на Манюка обязательства информировать следователя и прокурора о месте лечения с предоставлением подтверждающих справок.

Отмечается, что сторона обвинения просила Шевченковский районный суд Киева избрать меру пресечения Манюк в виде содержания под стражей.

В то же время, как сообщает «24 Канал», водитель автобуса рассказал в суде о подробностях аварии. Так, Михаил Манюк заявил, что отправился на маршрут без надлежащего отдыха, а также при обгоне отвлекся на актрису Марину Поплавскую, которая сидела рядом.

«В момент обгона, возможно, отвлекся на Марину, и поздно увидел габаритные огни грузовика», - отметил Манюк.

По словам водителя, он практически всегда ездит с оптимальной скоростью от 90 до 95 километров в час.

Также Манюк признался, что кроме «Дизель Шоу» возил также ФК «Маэстро» - преимущественно ночью. Мужчина заверил, что отдыхает по нормативам, каждые полтора часа.

«Я опытный водитель. И 450-500 километров разрешается одному водителю», - добавил он.

При этом, по его словам, роковой для актеров шоу маршрут просчитали заранее: между Луцком и Львовом, Львовом и Житомиром должны быть ночевки в отеле. Однако планы руководства поменялись, и Манюк получил приказ выезжать без надлежащего отдыха.

Как известно, возле села Мила Киево-Святошинского района на автодороге Киев-Чоп в субботу, 20 октября, столкнулись автобус и грузовик. В 6:43 автобус «Неоплан», в котором ехали актёры юмористического шоу Дизель шоу, столкнулся с грузовиком. В результате происшествия погибла Марина Поплавская. Ещё четверо актёров получили травмы.