«Перепутала педали»: В Николаеве пьяный мужчина посадил за руль авто свою девушку и она снесла забор и скамейку

В Николаеве в понедельник, 22 октября, в одном из дворов девушка за рулём «Mitsubishi» врезалась в скамейку и заборчик у подъезда.

Об этом «Преступности.НЕТ» сообщил постоянный читатель.

«Крылова 48, вечером, примерно в 21:00 мужчина с женщиной после распития спиртных напитков решили покататься. Женщина сидевшая за рулём разнесла предподъездную зону (1-й подъезд). На ногах оба не стояли. Потом мужчина сел за руль и отогнал машину к соседнему дому. Женщина постоянно пыталась сбежать. Приехавшая на место полиция сработала хорошо, ребята молодцы», - написал читатель.

В пресс-службе управления патрульной полиции в Николаевской области редакции сообщили, что пьяный мужчина, которому понадобилось куда-то поехать, посадил за руль автомобиля девушку. Та перепутала педаль тормоза и газа, снесла скамейку и заборчик во дворе.

После этого мужчина выгнал её из разбитого автомобиля и сел за руль сам, чтобы отогнать машину. Девушка в это время ушла выпить алкоголь.

Прибывшие патрульные составили на девушку админматериалы по части 4 статьи 130 («Употребление водителем транспортного средства после ДТП с его участием алкоголя»), статьи 124 («Нарушение правил дорожного движения, вызвавшее повреждение транспортных средств, груза, автомобильных дорог, улиц, железнодорожных переездов, дорожных сооружений или другого имущества») Уголовного кодекса Украины.

На мужчину составили админпротокол по части 1 статьи 130 («Управление транспортными средствами или судами лицами, находящимися в состоянии алкогольного, наркотического или другого опьянения или под воздействием лекарственных препаратов, снижающих их внимание и скорость реакции»).

Напомним, что в Николаеве дебошир, устроивший два года назад «разборки» на Соборной, врезался в припаркованный «Daewoo».