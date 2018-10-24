«Взял за ухо и поставил в угол»: В Ровенской области учитель наказал школьника за приветствие «Слава Украине»

В городе Здолбунов в Ровенской области учитель одной из школ якобы наказал восьмиклассника за патриотическое приветствие «Слава Украине». Педагог это отрицает и утверждает, что поставил ученика к доске за то, что он шумел на перемене.

Об этом говорится в сюжете «ТСН».

По словам школьника, когда учитель английского языка заходил в класс, он поздоровался с ним фразой «Слава Украине!». За это учитель якобы схватил восьмиклассника за ухо и отвел к доске, где парень простоял половину урока.

После уроков школьник рассказал об инциденте своей маме, которая пожаловалась директору на поведение учителя и даже написала заявление в полицию, там проводят проверку. По ее словам, после таких наказаний дети поймут, что фраза «Слава Украине» — это плохо.

После инцидента в школе началось служебное расследование. Сам учитель английского языка Роман Прилуцкий заявляет, что инцидент — обычный учебный процесс. Он утверждает, что проучил парня не за патриотический лозунг, а за шум на перемене. При этом, он не отрицает, что поставил парня к доске, однако не помнит, брал он школьника за ухо или нет.

- Иван по коридору бегал, кричал «Слава Украине». Не знаю, он ко мне обращался, или нет… Он был на перерыве, и у меня под ногами оказался, когда я заходил в класс. Я просто его взял и поставил, — убеждает учитель.

Причиной возникновения громкого скандала он называют давний конфликт с некоторыми горожанам — Прилуцкий собирал подписи, чтобы в городе не снесли памятник советскому диверсанту-разведчику Николаю Приходько.

Напомним, ученицу одной из школ Харькова поставили перед доской на праздновании и сказали, что для нее нет торта, потому что ее мама не сдала деньги.