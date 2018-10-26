В Николаеве из-за ДТП на проспекте Богоявленском образовалась «пробка»

В пятницу утром, 26 октября, в Николаеве на пересечении проспекта Богоявленского и улицы Театральной произошло ДТП с участием автомобилей «Москвич» и «Opel».

Об этом сообщает корреспондент «Преступности.НЕТ» с места событий.

По словам пассажира автомобиля «Opel», «Москвич» двигался по проспекту Богоявленскому со стороны Южной в направлении Космонавтов. На пересечении с Театральной водитель начал поворачивать налево и не пропустил двигавшийся во встречном направлении «Opel».

В результате столкновения пострадала пассажир «Москвича», ее с травмами неизвестной степени тяжести госпитализировала карета скорой медицинской помощи.

Автомобили получили значительные механические повреждения.

Из-за ДТП на проспекте Богоявленском в сторону центра города образовалась «пробка». На месте происшествия находятся сотрудники патрульной полиции.

Напомним, ранее на этом перекрестке столкнулись «ВАЗ» и «Toyota».