В центре Николаева на кольце столкнулись «Opel» и «Славута»

В воскресенье рано утром, 28 октября, в Николаеве на пересечении проспекта Центрального с улицей Садовой произошло ДТП с участием автомобилей «Opel» и «Славута».

Информацию об этом «Преступности.НЕТ» подтвердили в управлении патрульной полиции Николаевской области.

По имеющейся информации, водитель «Opel» двигался по улице Садовой со стороны Большой Морской в направлении Чкалова. На кольце он столкнулся с автомобилем «Славута», который двигался по Садовой со стороны Чкалова.

Как пояснил патрульным водитель «Opel», он не заметил светофор и расценил кольцо как главную дорогу, поэтому и не пропустил «Славуту».

В результате ДТП пострадали два человека, в том числе подросток. У него травма голени.

Автомобили получили значительные механические повреждения. На месте происшествия работали сотрудники полиции.

Напомним, в ноябре прошлого года в Николаеве водитель «Toyota» не справился с управлением – автомобиль вылетел на аллею.