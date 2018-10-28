В центре Николаева на кольце столкнулись «Opel» и «Славута»

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В воскресенье рано утром, 28 октября, в Николаеве на пересечении проспекта Центрального с улицей Садовой произошло ДТП с участием автомобилей «Opel» и «Славута». 

Информацию об этом «Преступности.НЕТ» подтвердили в управлении патрульной полиции Николаевской области.

По имеющейся информации, водитель «Opel» двигался по улице Садовой со стороны Большой Морской в направлении Чкалова. На кольце он столкнулся с автомобилем «Славута», который двигался по Садовой со стороны Чкалова.

Как пояснил патрульным водитель «Opel», он не заметил светофор и расценил кольцо как главную дорогу, поэтому и не пропустил «Славуту». 

В результате ДТП пострадали два человека, в том числе подросток. У него травма голени. 

Автомобили получили значительные механические повреждения. На месте происшествия работали сотрудники полиции. 

Напомним, в ноябре прошлого года в Николаеве водитель «Toyota» не справился с управлением – автомобиль вылетел на аллею.

Анатолий Чубаченко

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