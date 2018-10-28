В Николаеве спасатели открыли дверь в квартиру, в которой случайно закрыли годовалого ребенка

В субботу, 27 октября, николаевские спасатели открыли дверь в квартиру, где случайно оказался закрытым маленький ребенок.

Об этом сообщает ГУ ГСЧС Украины в Николаевской области.

Сообщение о том, что в закрытой квартире на улице Архитектора Старова без присмотра остался ребенок возрастом 1,4 года, поступило на спецлинию «101» в 16:41 от обеспокоенной мамы, которая рассказала, что дверь квартиры случайно закрылась.

«Для оказания помощи прибыло дежурное отделение 1-й Государственной пожарно-спасательной части Главного управления ГСЧС Украины в Николаевской области. Сотрудники ГСЧС с помощью спецоборудования открыли входную дверь, после чего женщина попала в дом», – говорится в сообщении.

Напомним, в феврале этого года в городе Первомайск Николаевской области спасатели помогли женщине, которую трехлетний сын закрыл на балконе.