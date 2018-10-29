На Харьковщине «Ford» врезался в пассажирский автобус, есть погибшие и пострадавшие

В Харьковской области на трассе «Чугуев - Большой Бурлук» произошло ДТП с участием автомобиля «Ford Transit» и рейсовым автобусом.

Об этом сообщает пресс-служба ГУНП в Харьковской области.

Авария произошла вечером 27 октября между поселком Печенеги и селом Кицевка. 44-летний водитель «Ford» выехал на полосу встречного движения, где допустил столкновение с рейсовым автобусом сообщением «Печенеги – Харьков».

На момент столкновения в салоне автобуса находилось 35 пассажиров, никто из них не пострадал. В результате ДТП водитель автомобиля «Ford» от полученных травм скончался на месте. Врачи также оказали помощь двум пострадавшим – 34-летнему водителю автобуса и 46-летнему пассажиру «Ford».

Все обстоятельства происшествия устанавливаются.

Напомним, на Закарпатье из-за столкновения микроавтобуса и фуры погибли три человека.