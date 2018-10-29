В Индонезии в море упал пассажирский лайнер со 189 пассажирами на борту

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Пассажирский самолет Boeing 737 авиакомпании «Lion Air» упал в воду спустя несколько минут после вылета из аэропорта Джакарты. Авиакатастрофа произошла рядом с островом Ява.

Об этом сообщает «Reuters», передает «InfoResist».

Рейс JT610 следовал из Джакарты в Панкалпинанг. Связь с авиалайнером пропала спустя 13 минут после взлета. По словам очевидцев, самолет упал в море в 11 километрах от западного побережья острова Ява.

По предварительным данным, на борту находилось 185 человек: 181 пассажир, двое пилотов и двое бортпроводников. Среди пассажиров было 20 сотрудников  Минфина Индонезии.

По данным СМИ, никто из пассажиров не выжил. Также в Twitter появился неофициальный список пассажиров.

Индонезийские спасатели уже прибыли на место авиакатастрофы и начали поисковые работы. В море обнаружены обломки фюзеляжа Boeing 737, а также личные вещи пассажиров.

Причины авиакатастрофы остаются неизвестны. «Lion Air» сообщила, самолет был исправен. При этом в компании сообщили, что во время предыдущего рейса из Бали в Джакарту у самолета возникла техническая проблема, однако она была устранена.

По данным агентство Синьхуа, за несколько минут до крушения пилоты запросили у диспетчера разрешение на возвращение в аэропорт вылета.

Напомним, в Британии в результате крушения вертолета погиб тайский миллиардер, владелец футбольного клуба «Лестер»

Роман Свиридов

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