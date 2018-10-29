В Индонезии в море упал пассажирский лайнер со 189 пассажирами на борту

Пассажирский самолет Boeing 737 авиакомпании «Lion Air» упал в воду спустя несколько минут после вылета из аэропорта Джакарты. Авиакатастрофа произошла рядом с островом Ява.

Об этом сообщает «Reuters», передает «InfoResist».

Рейс JT610 следовал из Джакарты в Панкалпинанг. Связь с авиалайнером пропала спустя 13 минут после взлета. По словам очевидцев, самолет упал в море в 11 километрах от западного побережья острова Ява.

По предварительным данным, на борту находилось 185 человек: 181 пассажир, двое пилотов и двое бортпроводников. Среди пассажиров было 20 сотрудников Минфина Индонезии.

По данным СМИ, никто из пассажиров не выжил. Также в Twitter появился неофициальный список пассажиров.

Индонезийские спасатели уже прибыли на место авиакатастрофы и начали поисковые работы. В море обнаружены обломки фюзеляжа Boeing 737, а также личные вещи пассажиров.

Причины авиакатастрофы остаются неизвестны. «Lion Air» сообщила, самолет был исправен. При этом в компании сообщили, что во время предыдущего рейса из Бали в Джакарту у самолета возникла техническая проблема, однако она была устранена.

По данным агентство Синьхуа, за несколько минут до крушения пилоты запросили у диспетчера разрешение на возвращение в аэропорт вылета.

Dari WAG terkait Lion JT610 yg lost contact, perlu divalidasi kembali. Jangan disebar mentah-mentah. pic.twitter.com/PdLLzE2Q30 — Candra 🎐 (@candrawnt) 29 октября 2018 г.

Serpihan pesawat Lion Air JT 610 yang jatuh di perairan Karawang. Beberapa kapal tug boad membantu menangani evakuasi. Video diambil petugas tug boad yang ada di perairan Karawang. pic.twitter.com/4GhKcRYkpG — Sutopo Purwo Nugroho (@Sutopo_PN) 29 октября 2018 г.

Напомним, в Британии в результате крушения вертолета погиб тайский миллиардер, владелец футбольного клуба «Лестер»