В Новой Одессе спасатели вытащили бездомного из канализационного колодца и передали его медикам

В Новой Одессе 31 октября спасатели вытащили бездомного из заброшенного канализационного колодца.

Об этом сообщили в Главном управлении Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины в Николаевской области.

В 11:15 спасателям сообщили, что в заброшенном колодце находится человек без определенного места жительства. Его заметила местная жительница во время прогулки с собакой. Спасатели вытащили пострадавшего мужчину и передали его медикам.

Напомним, что ранее в Южноукраинске спасатели достали ребенка, который застрял ногой в бетонном лабиринте.