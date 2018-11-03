Возле Николаева на трассе перевернулся минивэн, пострадали два человека

Возле Николаева, на трассе Р-06, ночью 3 ноября в ДТП попал минивэн «Opel Vivaro».

Данную информацию «Преступности.НЕТ» подтвердили в отделе коммуникации полиции Николаевской области.

Фото - Viber-канал «ДТП и дороги Николаева и области»

По предварительным данным, водитель во время движения зацепил обочину дороги и потерял управление. Автомобиль «понесло» по трассе и он перевернулся. В результате ДТП пострадали 45-летний водитель и 36-летний пассажир – жители Тернопольской области. У них диагностировали переломы, их доставили в Больницу скорой медицинской помощи в Николаев.

Напомним, что на Николаевщине пьяный водитель «Москвича» врезался в повозку.