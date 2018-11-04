В Ивано-Франковской области водитель выехал на «встречку» и столкнулся с грузовиком – двое погибших

В селе Старые Кровотулы Тисменицкого района Ивано-Франковской области сегодня, 4 ноября, произошло дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом.

Об этом сообщает Нацполиция области.

Около 6:00 в селе Старые Кровотулы 24-летний житель района совершил аварию.

«Водитель легковушки двигался в направлении Черновцов, но на участке автодороги Стрый-Черновцы-Мамалыга не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения. Из-за такого маневра допустил столкновение с Mercedes-Benz Actros под управлением 39-летнего жителя Черновицкой области», - говорится в сообщении.

В результате ДТП водитель Opel Vectra и его 20-летний пассажир от полученных телесных повреждений погибли на месте происшествия.

По данному факту начато уголовное производство по части 2 статьи 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного Кодекса Украины. Проводится следствие.

Напомним, в селе Мостовое Доманевского района Николаевщины 1 ноября водитель автомобиля «Москвич» врезался в повозку с лошадью. В результате ДТП пострадал 62-летний мужчина, который ехал на повозке.