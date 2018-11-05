Николаевская полиция просит помощи в установлении личности велосипедиста, которого сбила машина

В Николаевской области, вблизи поселка Заселье Витовского района 2 ноября водитель автомобиля «Renault Lodgy» сбила велосипедиста.

Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Николаевской области.

ДТП случилось около 17:45 на 23 км автодороги Т-15-08 «Калиновка-Снигиревка-Березнеговатое». Водитель сбила велосипедиста, который двигался в попутном направлении. Вследствие ДТП пострадал велосипедист, его госпитализировали с травмами разной степени тяжести и в состоянии алкогольного опьянения. Его личность не установлена, ему около 60-65 лет.

«Следователи просят граждан, которые владеют информацией об обстоятельствах данного ДТП и личности пострадавшего, обращаться по адресу: Николаев, улица Спасская, 12 или звонить по телефонам (0512) 49-89-63 или (063) 048-39-38», - сообщили в полиции.

Напомним, что ранее возле Николаева на трассе перевернулся минивэн.