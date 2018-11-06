Ночью в центре Николаева произошел пожар в помещении офиса

Ночью во вторник, 6 ноября, в Николаеве на улице Потемкинской Центрального района произошел пожар в одном из офисов.

Об этом сообщает Главное управление Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Николаевской области.

В 2:04 поступило сообщение о пожаре в одном из кабинетов офисного помещения на втором этаже. После того, как сработала пожарная сигнализация, охранники сообщили спасателям.

На место прибыли два отделения 2-й Государственной пожарно-спасательной части и дежурная смена оперативно-координационного центра. Охранники рассказали, что пытались потушить пламя огнетушителем, однако действенных результатов это не дало. Пожарные в 2:22 локализовали пожар, в 02:39 - ликвидировали на площади 20 квадратных метров.

Всего к тушению привлекались три единицы техники, 12 человек личного состава. Предполагаемая причина пожара - нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации электробытовых приборов.

Напомним, что в Вознесенске спасатели оперативно потушили пожар в магазине «АТБ» – горела электропроводка.