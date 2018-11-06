В Николаеве сбили насмерть мужчину – говорят, что его под машину затащила собака

Вечером во вторник, 6 ноября, на улице Космонавтов в Николаеве автомобиль «Skoda Octavia» сбил пешехода, который с собакой на поводке перебегал улицу в неустановленном месте.

Об этом сообщают «Новости-N».

«Skoda» ехала по улице Космонавтов, со стороны Херсонского шоссе в направлении улицы Троицкой. За перекрестком с улицей Электронной двигавшийся впереди автомобиль остановился и включил левый поворот, намереваясь повернуть к супермаркету «АТБ». Водитель «Skoda» начал объезжать остановившийся автомобиль справа.

«В этот момент из-за остановившейся в левом ряду для поворота машины выскочила огромная собака породы лабрадор, которая буквально тащила на поводке хозяина. Водитель «Skoda» затормозить не успел и сбил пешехода, который упал и ударился головой об асфальт. В результате падения мужчина получил тяжелую черепно-мозговую травму. Прибывшая на место происшествия «скорая» увезла его в больницу. Однако далеко они уехать не успели – пострадавший скончался в автомобиле, поэтому «скорая» вернулась на место происшествия. Собака не пострадала», - сообщает издание.

Как рассказали находящиеся на месте ДТП родственники погибшего, мужчина работал водителем «маршрутки». Сегодня у него был выходной и вечером он как обычно вышел погулять с собакой.

Напомним, что николаевская полиция просит помощи в установлении личности велосипедиста, которого сбила машина.