Масштабный пожар на маслоперерабатывающем заводе в Южном спасатели потушили только утром

Спасатели Госслужбы по чрезвычайным ситуациям сегодня утром потушили пожар, начавшийся накануне на маслоперерабатывающем заводе «Дельта Вилмар» в Одесской области. В результате пожара пострадавших и погибших нет.

Об этом сообщает ГосЧС.

Огонь локализовали еще около полуночи 6 ноября, а ликвидировать пожар удалось только к 7 часам утра среды. Пожар получил повышенную категорию сложности, над его ликвидацией работали 134 спасателя и 24 единицы техники.

Возгорание началось около 20 часов вечера, персонал завода оперативно эвакуировали, также из цехов успели убрать емкости с горючими и взрывоопасными материалами (собственно маслом и аммиаком). Утечки опасных веществ не произошло.

В результате пожара здание компрессорной и цеха практически разрушено, кровля и металлические конструкции между этажами обрушились. Убытки оцениваются.

В структуру компании ООО «Дельта Вильмар» входит два завода: по переработке тропических масел и по переработке масличных культур, а также комплекс по перевалке растительных масел в порту «Южный». Все предприятия расположены в селе Новые Беляры, которое находится в 30 км от Одессы.

Напомним, 6 ноября, на предприятии «Дельта Вилмар» возле города Южный Одесской области разгорелся масштабный пожар.