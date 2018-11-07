Под Николаевом горела дача – соседний дом удалось уберечь от огня

Ночью 6 ноября на территории садоводческого товарищества «Радиус» горела дача.

Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления Госслужбы чрезвычайных ситуаций в Николаевской области.

Спасателям о горящей даче сообщили в 22:59. По прибытию спасатели увидели, что рядом с горящим дачным домом расположен еще один, и существует угроза опрокидывания пламя на него.

В 00:00 пожарные локализовали огонь, а в 00:57 – ликвидировали на площади 50 квадратных метров. Пожарные не допустили распространения огня на соседний дом.

Причина пожара устанавливается.

На место выезжали отделения 2-й, 19-й государственных пожарно-спасательных частей и дежурная смена оперативно-координационного центра ГУ ГСЧС в Николаевской области.

К тушению привлекались три единицы техники и десять человек личного состава. На месте работала аварийная бригада ПАО «Николаевоблэнерго».

Напомним, как в центре Николаева вечером 6 ноября произошел пожар в многоэтажном доме на проспекте Центральном.