В Николаеве возле парка Победы пьяный водитель на «Ford» три раза врезался в «Renault» - образовалась большая пробка

Вечером в среду, 7 ноября, в Николаеве произошло дорожно-транспортное происшествие при участии автомобилей «Ford Transit» и «Renault Laguna», в результате чего пострадал один человек.

Данную информацию «Преступности.НЕТ» подтвердили в пресс-службе управления патрульной полиции в Николаевской области.

Оба автомобиля ехали в попутном направлении по проспекту Героев Украины. По предварительной информации, из-за несоблюдения бокового интервала «Ford» три раза врезался в «Renault». После столкновения с «Renault» автомобиль «Ford»вылетел на встречку и врезался в бордюр, где и остановил свое движение.

У пострадавшего водителя «Ford» также выявлены признаки сильного алкогольного опьянения. На месте работают сотрудники патрульной полиции. На участке дороги образовалась автомобильная пробка, в связи с чем патрульные регулируют дорожное движение.