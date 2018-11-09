Лидер «Авто-Евросилы» в знак протеста против нового закона растаможке «евроблях» сжёг свой «Land Rover»

Скриншот В четверг, 8 ноября, лидер организации «Авто-Евросила» Олег Ярошевич сжег свой «Land Rover» в знак протеста против принятия закона о повышении штрафов за нерастаможенные машины.

Об этом он сообщил на странице организации в Facebook.

Напомним, 8 ноября Верховная Рада одобрила новую модель налогообложения ранее ввезенных авто с иностранной регистрацией («евроблях»).

«Когда я заявил на нашей акции о том, что сожгу свой Ленд Ровер, если не проголосуют нашу правку - это не был популизм или пиар! Это было сознательное заявление лидера, который понимает, что для большинства людей, которые купили право пользования авто на европейской регистрации за 1500 €, дешевле сжечь свой автомобиль чем его купить и растаможить по принятым сегодня законам! Как лидер общины, который ответственно относится ко всем своим заявлений, в знак протеста сжигаю свой автомобиль!» - написал Ярошевич.