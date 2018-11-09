В Николаеве столкнулись карета «скорой» и «Opel»

В пятницу, 9 ноября, в Николаеве на улице Большой Морской произошло ДТП с участием кареты скорой помощи «Mercedes» и легкового автомобиля «Opel».

На месте происшествия побывал корреспондент «Преступности.НЕТ».

По словам очевидцев, карета «скорой» двигалась по улице Большой Морской со стороны Московской в направлении Малой Морской. В районе пересечения с улицей Шнеерсона «Mercedes» врезался в едущий впереди в попутном направлении «Opel», который сворачивал налево.

В результате автомобили получили значительные механические повреждения, пострадавших нет.

Напомним, ранее сообщалось, что в центре Николаева столкнулись кроссовер и троллейбус.