В Киеве грузовик въехал в автомобиль нардепа Лещенко – пострадала его помощница

Сергей Лещенко В пятницу, 9 ноября, в Киеве на большой окружной дороге произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автомобиля народного депутата Украины Сергея Лещенко.

Об этом нардеп написал на своей странице в Facebook.

По его словам, грузовик въехал в автомобиль, когда легковушка стояла на обочине с включенной аварийной сигнализацией. Как утверждает Лещенко, патрульные сказали, что его вины в аварии нет.

«Со мной все в порядке, обошёлся без травм. С автомобилем чуть хуже. Судя по всему, восстановлению не подлежит. Моя помощница, с которой мы ехали вместе, поехала в больницу с подозрением на возможное сотрясение мозга. Водитель грузовика, который в нас въехал, слава Богу, тоже жив и здоров», - пишет нардеп.

Напомним, что ранее что на Киевщине автобус «Дизель шоу» столкнулся с грузовиком: погибла актриса Марина Поплавская.