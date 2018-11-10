В США масштабный пожар уничтожил город Парадайс

В американском штате Калифорния в результате лесного пожара, перекинувшегося на городские постройки, значительная часть города Парадайс сгорела.

Об этом сообщает «Зеркало недели» со ссылкой на агентство AFP.

По словам местной службы пожарной охраны, огонь, который из-за сильного ветра и сухой погоды стремительно распространился по городу, уничтожил не менее двух тысяч домов. Отмечается, что в течение нескольких часов более 18 тысяч акров земли были выжжены. В городе была объявлена срочная всеобщая эвакуация.

В результате пожара есть пострадавшие среди местных жителей и сотрудников пожарной службы.

Напомним, что ранее в США после мощного ливня затопило штат Техас.