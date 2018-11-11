На Николаевщине при странных обстоятельствах сгорел пожилой мужчина

В Витовском районе Николаевской области во время пожара 9 ноября погиб 84-летний мужчина.

Данную информацию «Преступности.НЕТ» подтвердили в отделе коммуникации полиции Николаевской области.

По предварительной информации, пожилой мужчина сидел на скамейке возле дома и курил. Вышедшая жена позвала его в дом, он ответил, что скоро уйдет. Женщина пошла на огород, а когда вернулась, то увидела, что ее муж сидит на скамейке и горит – его практически полностью охватило пламя. При этом мужчина не кричал.

Женщина сбила огонь с мужа и вызвала на место медиков. Пострадавшего госпитализировали, но он умер в больнице из-за ожогов 90% поверхности тела.

Полиция открыла уголовное производство по статье 115 Уголовного кодекса Украины («Умышленное убийство»), как того требует процедура в таких случаях. В данный момент полиция выясняет обстоятельства случившегося, что именно произошло в тот день.

Напомним, что ранее николаевец едва не сгорел в заваленной хламом квартире.