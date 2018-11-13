В Николаеве из-за неисправного дымохода загорелась крыша дома

В Ингульском районе Николаева в доме произошел пожар из-за неправильно установленного дымохода.

Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Госслужбы чрезвычайных ситуаций в Николаевской области.

О пожаре жилого дома на улице 9-я Линия спасателям сообщили соседи погорельцев в 20:50.

По прибытию пожарные увидели, что горит крыша здания. Благодаря своевременно принятым мерам спасателям удалось уберечь дом от уничтожения. В 21:01 пожар локализовал и в 21:26 ликвидировали на площади 5 квадратных метров.

Предварительная причина пожара - нарушение правил монтажа дымохода.

К тушению привлекались две единицы техники и восемь человек личного состава 4-й Государственной пожарно-спасательной части.

Напомним, как в центре Николаева произошел пожар в многоэтажке, который начался в шахте мусоропровода.

