На Николаевщине в летней кухне замкнуло проводку – спасателям удалось не допустить распространения огня на жилой дом

В понедельник, 12 ноября, в городе Новая Одесса по улице Независимости горела летняя кухня на территории частного домовладения.

Об этом сообщает Главное управление Госслужбы по чрезвычайным ситуациям в Николаевской области.

Информация о пожаре в службу спасения 101 поступила в 18:30. На место выехал дежурный караул 21-й Государственной пожарно-спасательной части.

По прибытию установлено, что рядом с очагом горения находился жилой дом и существовала угроза распространения огня на него. Силами пожарных удалось не допустить увеличения масштабов горения. В 18:50 пожар локализовали и в 18:58 полностью ликвидировали на площади 6 квадратных метров.

К тушению привлекалась одна единица техники и четыре человека личного состава. Предварительная причина пожара - короткое замыкание электропроводки.

Напомним, что в Ингульском районе Николаева в доме произошел пожар из-за неправильно установленного дымохода.