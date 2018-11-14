В Запорожской области в горящем доме погибло трое маленьких детей

В селе Знаменка Каменско-Днепровского района Запорожской области в пожаре погибли трое детей.

Об этом сообщают в Главном управлении Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины в Запорожской области

Во вторник, 13 ноября, спасателям сообщили о пожаре в жилом доме по улице Виноградной. На месте происшествия горели несущие конструкции крыши, мебель и отделка двух комнат на общей площади 70 квадратных метров.

Во время пожара погибли трое детей 2, 4 и 6 лет. До приезда подразделений ГСЧС местные жители вынесли из удаленной комнаты малышей в бессознательном состоянии во двор. Врачи, приехавшие на место происшествия, после проведения реанимационных мероприятий констатировали смерть.

В 18:00 пожарные локализовали возгорание, а в 18:20 - полностью ликвидировали его и провели разбор и проливку конструкций для предотвращения повторного возгорания.

Как выяснилось в ходе предварительного расследования, дом снимала 29-летняя мать с тремя детьми. На момент возникновения пожара хозяйки дома не было. Сейчас спасатели устанавливают причину пожара, ведётся расследование. К тушению привлекалось 2 единицы техники и 7 человек личного состава.

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