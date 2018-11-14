Снегопад в Киеве спровоцировал десятки ДТП – по всей столице пробки

В Киеве в среду, 14 октября, из-за снега на дорогах произошло множество ДТП, из-за чего образовались 10-бальные пробки.

Согласно сервису Google Maps, больше всего движение затруднено в центре столицы, по Набережному шоссе, Воздухофлотскому проспекту, улицах Вадима Гетьмана, Елены Телиги, по проспекту Победы, Кольцевой дороге, на Софиевской Борщаговке. Парализованы и мосты столицы в сторону центра, в частности по Южному мосту, мосту Патона и метро.

Пробки парализовали весь город. В некоторых местах машины движутся со скоростью меньше 5 км/час.

Как сообщает dtp.kiev.ua, всего по Киеву произошло около полусотни аварий.

Напомним, в Николаеве 14 ноября произошло сразу несколько дорожно-транспортных происшествий из-за гололеда на дороге.

Как известно, на территории Николаевской области с 14 ноября ожидают выпадение осадков в виде дождя со снегом, колебания температуры воздуха от -5 до +3 градусов. Указанные погодные явления могут вызвать гололед на дорожном покрытии.