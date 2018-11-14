В Южном прохожий до приезда «скорой» оказывал помощь беременной девушке, пока ее знакомая молилась

В среду, 14 ноября, на автостанции в городе Южный прохожий по дороге к банкомату спас жизнь беременной женщине.

Об этом сообщает koblevo.news со ссылкой на очевидца события.

Около 12:30 девушка вместе с другой женщиной более старшего возраста проходила по территории автостанции и внезапно упала на асфальт. Причина падения не ясна, но подняться девушка сама не смогла, у нее начались конвульсии. На глазах у прохожих пострадавшая стала задыхаться.

Вместо того, чтобы оказать своей попутчице первую помощь, женщина, которая шла рядом, села и стала читать над ней молитвы.

Не дал задохнуться девушке случайный прохожий, который положил ее к себе на колени и пытался разжать крепко сжатые в приступе челюсти, чтобы вынуть язык. Сделать это получилось не сразу, и девушка успела посинеть. Когда запавший в горло пострадавшей язык был вынут, она начала приходить в себя.

К этому моменту на место инцидента приехала «скорая». Как пишет издание, мужчиной, который спас девушку, оказался житель города Южный, директор радио «Местная FM» Вячеслав Кириков.

В телефонной беседе koblevo.news Кириков рассказал изданию, что в минуты оказания помощи девушке он испытал сильнейший стресс в тот момент, когда та начала синеть у него на руках, и он понял, что ему придется приложить немало сил для того, чтобы разжать ей челюсти.

«Я жутко испугался, когда понял, что никак не могу разжать челюсти и мне придется сильно нажать на скулы. Я боялся сделать вывих. Но тут уж выбирать не приходится… Я в прошлом спортсмен и имею опыт оказания первой медицинской помощи. Сегодня лишний раз убедился в том, что иметь такой опыт всегда полезно», – рассказал Вячеслав.

Позже женщина, что была рядом с пострадавшей, сообщила спасителю о том, что едва не погибшая девушка беременна.

Напомним, что ранее в Николаеве патрульные полицейские оказали помощь мужчине, который лежал на остановке общественного транспорта без признаков жизни.