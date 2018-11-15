В Новоодессом районе мужчина нашел в поле семь гранат времен Второй мировой

В Николаевской области, в селе Троицкое Новоодесского района местный житель нашел на открытой территории ручные гранаты.

Об этом сообщили в Главном управлении Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины в Николаевской области.

Отмечается, что гранаты относятся в времен прошлых войн (судя по всему, это пять гранат Ф-1 и две РГ-42 времен Второй мировой войны – ПН). 14 ноября группа пиротехнических работ уничтожила эти гранаты путем контролируемого подрыва.

Напомним, ранее сообщалось, что на Николаевщине спасатели уничтожили 33 снаряда времен минувших войн.