В датском онлайн-магазине нашли объявления о продаже ёлочных игрушек со свастикой

На одном из крупнейших онлайн-магазинов Дании выставили на продажу 12 ёлочных игрушек с нацисткой символикой.

Об этом сообщает The Independent.

Так, датская газета Jyllands-Posten обнаружила, что всего на сайте DBA продаётся 178 предметов, среди которых ёлочные игрушки, фигурка Лего, изображающая офицера СС и другие.

Клаус Далсборг, который купил игрушки в Литве и хотел продать их в Дании за 10 000 крон, сказал, что понимает, почему их удалили с сайта, однако добавил, что эти вещи являются частью истории.

«Были нацисты, которые проводили Рождество, мы не можем это изменить», - сказал Далсборг.

В свою очередь представитель DBA Софье Фолден Лунд сказала, что предметы были удалены, потому что они «могут показаться оскорбительными».

«Как правило, мы разрешаем продажу предметов, созданных под категориями «коллекции», поскольку они имеют ценность и интерес для коллекционеров. Но теперь мы решили исключить нацистские предметы в знак признания того, что они вызывают особенно сильные эмоции и могут казаться оскорбительными, - сказала Лунд.

Отмечается, что владение и продажа нацистских предметов не является незаконным в Дании. Тем не менее, «наступательная материальная политика» eBay запрещает продажу предметов с нацистскими символами и любые предметы, сделанные после 1933 года со свастикой.

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