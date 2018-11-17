Погранслужба на три года запретила въезд в Украину россиянину, который прилетел с георгиевской лентой на чемодане

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Работники Госпогранслужбы не пропустили в Украину мужчину с георгиевской лентой на чемодане.

Об этом сообщают в Государственной пограничной службе Украины. 

В пятницу, 16 ноября, в пункте пропуска «Жуляны» во время осуществления пограничного контроля авиарейса из Беларуси, пограничный наряд обнаружил чемодан, на ручке которого была антиукраинская символика, а именно - георгиевская лента.

Выяснилось, что владелец чемодана - гражданин Российской Федерации, прибывший в Украину с частным визитом, имел обратный билет и достаточное денег. 

Однако символика, с которой ехал россиянин, запрещена в Украине. Поэтому ему отказали в пересечении государственной границы и запретили въезд в Украину сроком на 3 года.

Ранее сообщалось, что скандальный нардеп Добкин 9 мая прогулялся по Берлину с георгиевской лентой и развернул советский флаг.

Людмила Жерновская

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русскийобщество