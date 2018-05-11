Скандальный нардеп Добкин 9 мая прогулялся по Берлину с георгиевской лентой и развернул советский флаг

Нардеп от «Оппозиционного блока» Михаил Добкин 9 мая успел отличиться в Берлине — возложил цветы к Памятнику Неизвестному Солдату, а потом развернул у его подножия красное знамя с серпом и молотом, которое советские солдаты подняли в 1945 году над Рейхстагом — штурмовой флаг 150-й ордена Кутузова II степени Идрицкой стрелковой дивизии.

Соответствующие фото политик обнародовал на своей странице в Facebook.

«Мы первыми возложили цветы к Памятнику Неизвестному Солдату», – написал он.

При этом в комментариях к посту он также похвастался фото с запрещенной в Украине «георгиевской лентой».

Как сообщает «Украинская правда», Добкин подчеркнул, что георгиевскую ленту «надел с гордостью» и «следующее 9 мая будем отмечать так, как привыкли до 2014, чокнутого года».

- Кто там в чем будет меня обвинять, мне глубоко все равно, – сказал нардеп и отметил, что свои принципы и взгляды не меняет.

По его словам, в Берлин он отправился «по зову сердца со своими товарищами», поскольку был уверен, что ни одна делегация посольства Украины в Германии не возложит к памятнику цветы «в знак уважения к погибшим при штурме Берлина нашим соотечественникам и людям других национальностей на тот момент великого и сильного Советского Союза».

Пресс-секретарь Службы безопасности Елена Гитлянская не комментировала фото на предмет возможного попадания действий нардепа под уголовную ответственность, отметив, что для проверки необходимо соответствующее обращение.

Санкция ст.436-1 Уголовного кодекса Украины (распространение символики и пропаганда коммунистического и нацистского режимов) предусматривает лишение свободы на срок до 10 лет и возможной конфискацией имущества.

Напомним, ранее Добкин в твиттере «пошел вразнос» и начал посылать на три буквы всех подряд.