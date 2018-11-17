В Николаеве на ж/д переезде локомотив сбил женщину

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Иллюстрация из интернета
В пятницу, 16 ноября, на николаевском железнодорожном переезде локомотив сбил женщину.

Об этом сообщают в отделе коммуникации полиции Николаевской области.

Так, в полицию сообщили, что по улице Самойловича на неохраняемом железнодорожном переезде в Корабельном районе произошло событие с участием женщины и локомотива. В результате происшествия 35-летнюю потерпевшую с телесными повреждениями госпитализировали.

Следователи начали уголовное производство предварительно по признакам части 1 статьи 276 («Нарушение правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного, водного или воздушного транспорта») Уголовного кодекса Украины, санкция которой предусматривает наказание в виде исправительных работ на срок до двух лет или ограничением свободы на срок до трех лет.

Ранее сообщалось, что на Николаевщине «Renault» на железнодорожном переезде въехал в столб – водитель погиб.

Людмила Жерновская

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