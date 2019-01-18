В николаевской школе-интернате произошла вспышка кори – в больницу попали девять детей

В Николаевской специальной общеобразовательной школе-интернате №2 произошла вспышка кори.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил заместитель главы Николаевской ОГА Евгений Шевченко.

Сейчас в областной детской инфекционной больнице с диагнозом корь находится 9 детей, из которых у шести не было прививок по медицинским показаниям, одна из пациенток находится в реанимации в тяжелом состоянии. Дети под постоянным наблюдением медиков лежат в закрытых боксах, они обеспечены всеми необходимыми лекарствами и средствами. В настоящее время в школе-интернате работает бригада специалистов-медиков.

«Отдельно замечу, что количество больных может увеличиваться, поскольку дети имеют слабый иммунитет и у большинства из них медицинские противопоказания к прививке от кори. Мы готовы к такому положению дел, есть все необходимое для лечения», - сообщил Шевченко.

Напомним, что ранее в поселке на Николаевщине шестеро людей из одной семьи заболели сальмонеллезом.