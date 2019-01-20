В Николаеве на проспекте столкнулись «скорая помощь» и иномарка

В Николаеве 20 января на проспекте Героев Украины столкнулись карета скорой помощи и легковой автомобиль.

Об этом сообщается в Viber-канале «ДТП и дороги Николаева и области».

ДТП случилось в районе остановки общественного транспорта «Гвардейская».

Как сообщают «Новости-N», «скорая» ехала по проспекту в направлении Терновского кольца. Перед светофором в два ряда стояло несколько большегрузных автомобилей. Водитель «скорой» попытался объехать затор по встречной полосе, однако при этом столкнулся с «Chevrolet Cruze», который выезжал справа, из дворов. В результате ДТП никто не пострадал, автомобили получили механические повреждения.

Водитель «скорой помощи» пояснил, что выехал на встречную полосу движения и собирался проехать перекресток на «красный», так как бригада спешила на экстренный вызов. При этом, по его словам, были включены спецсигналы: звуковая сирена и «мигалка». В свою очередь пассажирка «Chevrolet» утверждает, что звуковую сирену водитель «скорой» включил только перед самим перекрестком – до этого ее слышно не было.

Напомним, что ранее в центре Николаева столкнулись учебный «Daewoo» и карета «скорой».