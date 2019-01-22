В Николаеве спасатели потушили «ВАЗ», который загорелся на ходу

В понедельник, 21 января в Николаеве на улице Потемкинской во время движение загорелся автомобиль «ВАЗ-21063».

Об этом сообщает Главное управление Госслужбы по чрезвычайным ситуациям в Николаевской области.

Информация о пожаре в оперативно-координационный центр Главного управления ГСЧС поступила в 05.57. На место происшествия выехали отделения 2-й и 3-й Государственных пожарно-спасательных частей города.

Благодаря принятым мерам пожарных уже в 06:07 удалось локализовать пожар и в 06:19 - ликвидировать на площади 5 метров квадратных. Ее причина устанавливается.

К тушению привлекались 4 человека личного состава и одна единица техники ГСЧС. Дополнительно работали сотрудники правоохранительных органов.

Напомним, что в Центральном районе Николаева 16 января по еще неустановленным причинам загорелся автомобиль «ЗАЗ Славута».