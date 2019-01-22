Владельцем сгоревших возле берегов Крыма танкеров является фирма, которая принимала участие в блокировании Керченского пролива

Танкеры газовозы, которые утонули в результате взрыва и пожара принадлежат компании «Ювас-транс», которая участвовала в блокировании Керченского пролива, во время которого были захвачены 24 украинских военных моряка.

Об этом сообщают Морские бизнес-новости Украины.

Как известно, в понедельник, 22 января, входа в Керченский пролив, возле оккупированного Крыма, в нейтральных водах горели два судна.

Так, LPG-танкеры «ALTERA 1», «GOLDEN SEAм (IMO: 8800298), «VENICE» (IMO: 9005479) и «MAESTRO» (IMO: 8810700) относятся керченской бизнес-группе «Ювас».

Для блокировки канала был использован танкер «NEYMA» (IMO: 8895528, MMSI: 273347000, Call Sign: UHQQ, Flag: Russia [RU]), которое выключило AIS вблизи Керчи 16 января и в тот же день зашло на ремонт в Керченский судоремонтный завод, принадлежащий компании «Ювас-транс». С тех пор проблемное судно, которое находилось под залогом банка в результате банкротства и ликвидации компании «Волго-Донское судовое агентство» стояло в Керчи, в фактическом владении «Ювас-транс».

Выставляли танкер «Нейма» под мостом три буксира - «Быстрый», «Эльтиген», «Гандвик», последние два также находятся во владении «Ювас-транс».

«Использование буксира «Гандвик» для заведения судов-нарушителей в закрытый порт журналисты зафиксировали в статьях. «Эльтиген» использовался аналогично, подтверждающие материалы в распоряжении нашего Центра», - сообщил сайт «Миротворец» в статье «ЮВАС-ТРАНС НА СЛУЖБЕ В ОККУПАНТОВ» в декабре 2018 года.

Как известно, 25 ноября российские ВМС захватили три украинских корабля в районе Керченского пролива, что вызвало эскалацию не объявленной российско-украинской войны. В результате агрессии РФ были захвачены 24 моряка.

Президент Украины Петр Порошенко и Верховная Рада в связи с событиями Керченского кризиса ввели военное положение в 10 областях Украины, в том числе и Николаевской области.

Подробнее с тем, что происходило в предыдущие дни, можно ознакомиться в наших новостях: 25 ноября, 26 ноября, 27 ноября, 28 ноября, 29 ноября, 30 ноября, 1 декабря, 2 декабря, 3 декабря, 4 декабря, 5 декабря, 6 декабря, 7 декабря, 8 декабря, 9 декабря, 10 декабря, 11 декабря, 12 декабря.