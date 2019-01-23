В Николаеве «ЭЛУ Автодорог» победило в тендере на зимнее содержание дорог за 4 миллиона гривен

Департамент ЖКХ Николаевского городского совета 22 января заключил договор с КП «ЭЛУ Автодорог» на зимнее содержание улично-путевых сетей в городе.

Соответствующие результаты торгов опубликованы на сайте публичных закупок Prozorro.

Аукцион объявлен 3 января 2019 года на сумму 4 миллиона 157 тысяч 500 гривен. Свои предложения подали две фирмы: КП «ЭЛУ Автодорог», предложив за свои услуги 4 миллиона 156 тысяч 400 гривен. И ООО «Николаеватодор» - 4 миллиона 157 тысяч 498 гривен. В итоге тендерной комитет определил победителем КП «ЭЛУ Автодорог».

Согласно условиям договора подрядчик должен проводить механизированную очистку 435, 499 километров дорог от снега, противогололедную обработку дорог на площади 2 355 086 м2, вывоз снега, а также буксировку транспорта при необходимости.

Срок предоставления услуги заканчивается 31 декабря 2019 года. Периодичность содержания городской улично-дорожной сети зависит от интенсивности движения транспорта, состояния покрытия улиц, которые убираются, а также климатических условий согласно графику. Работы выполняются в условиях интенсивного дорожного движения транспортных средств. Обязательным условием является то, что специализированная техника должна быть оборудована системой GPS.

«Очистку проезжей части начинать не позднее чем через 30 минут после начала снегопада. Профилактическую обработку дорожного покрытия осуществлять за час-два до возникновения гололеда (прогнозируемого предупредительными метеосводками). Обработку противогололедными материалами закончить не позднее чем через 1 - 1,5 часа после начала образования скользкости покрытия», - идет речь в условиях договора.

Напомним, что 23 января, на территории Николаева и области, как и обещали синоптики, выпал снег. Коммунальные службы рапортуют о борьбе с последствиями непогоды. КП «ЭЛУ автодорог» на своей странице в Facebook сообщает, что техника предприятия вышла на антигололедную обработку улиц Николаева с 01:05.