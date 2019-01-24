В Николаеве автомобиль охранной фирмы въехал в «BMW»

В Николаеве в четверг, 24 января, на проспекте Центральном столкнулись автомобиль охранной фирмы «Renault Logan» и «BMW Х-3».

Об этом сообщают «Новости-N».

Автомобили двигались по проспекту со стороны улицы Садовой в направлении 3-й Слободской. Перед пешеходным переходом на улице 1-й Слободской водитель «BMW» притормозил в общем потоке транспорта, который пропускал пешеходов по нерегулируемому пешеходному переходу. В этот момент сзади в него врезался автомобиль охраны.

В результате ДТП никто не пострадал, оба автомобиля получили механические повреждения.

Напомним, как в Николаеве «Renault» охранной фирмы «Венбест» столкнулся с «Volkswagen».

А еще раньше произошло ДТП с участием внедорожника «Mercedes» и автомобиля этой же частной охранной фирмы, которым управлял пьяный охранник. Позже на место аварии прибыла «группа поддержки» водителя автомобиля охраны. У прибывшего охранника, который якобы хотел забрать у попавшего в ДТП коллеги служебную экипировку, также наблюдались внешние признаки алкогольного опьянения.