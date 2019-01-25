В Николаеве на перекрестке столкнулись две иномарки – из-за ДТП по Пограничной осложнено движение

В Николаеве в пятницу, 23 января, в районе пересечения улиц Пограничная и 3-я Слободская произошло дорожно-транспортное происшествие с участием двух легковых автомобилей.

Об этом сообщили очевидцы в Viber-канале «ДТП и дороги Николаева и области».

По предварительной информации, водитель «Chery», который двигался по улице 3-я Слободская в направлении улицы Кузнеченой, не уступил дорогу водителю «Opel», направляющемся по Пограничной в сторону автовокзала, и допустил столкновение.

В результате аварии никто не пострадал, автомобили получили механические повреждения. Из-за ДТП в этом районе осложнено движение по улице Пограничной.

На месте происшествия работают сотрудники патрульной полиции.

Напомним, как в Николаевской области внедорожник врезался в дерево.