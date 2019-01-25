На Николаевщине в снегу застряла «скорая», которая спешила на вызов к детям – доставкой фельдшера и больных занялись спасатели

На окраине Врадиевки 24 января в снегу застрял «УАЗ» медиков, который направлялся к двум больным детям, – пациентов доставили в больницу спасатели.

Об этом сообщили в Главном управлении Госслужбы чрезвычайных ситуаций в Николаевской области.

«Спасатели 13-й Государственной пожарно-спасательной части на автомобиле повышенной проходимости доставили фельдшера к двум больным маленьким детям. В дальнейшем их вместе с мамой и медиком сотрудники ГСЧС довезли до лечебного учреждения. В свою очередь, карету «скорой» отбуксировали», – говорится в сообщении.

Всего за сутки 24 января подразделения ГУ ГСЧС в Николаевской области пять раз выезжали на вызовы граждан, чьи машины оказались «заложниками» заснеженных кюветов и проблемных участков дорог. Оказана помощь 14 гражданам, высвобождено из проблемных участков дороги восемь транспортных средств в Еланецком, Врадиевском, Казанковском районах области.

Напомним, как в Николаевской области спасатели помогли медикам транспортировать больную женщину с лишним весом.